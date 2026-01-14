La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México celebró que, en el cuarto trimestre de 2025, el empleo formal registró un aumento de 5.64% respecto al mismo periodo de 2024, con un incremento en 196 mil 226 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Señaló que, en crecimiento anual de empleo formal, le sigue el Estado de México con 129 mil 481 puestos de trabajo y Jalisco con 27 mil 794 empleos anuales, respectivamente.

Indicó que, con este aumento, la Ciudad de México es la entidad federativa del país con mayor número de personas con algún empleo formal, con un total de 3 millones 675 mil 580.

En un comunicado, la dependencia detalló que, de esta cifra, el 57% corresponde a hombres trabajadores, con 2 millones 100 mil 991 asegurados; mientras que el 42.8% son mujeres trabajadoras, con un millón 574 mil 566.

Refirió que, en dicho periodo, el empleo formal en la Ciudad de México se concentró principalmente en los sectores de servicios, comercio y transporte, los cuales agruparon 2 millones 736 mil 440 personas afiliadas al IMSS.

Agregó que, durante diciembre de 2025, la capital también registró un incremento en el salario base de cotización (SBC) de 0.28%, equivalente a 2.1 pesos diarios, cuyo promedio diario pasó de $752.9 pesos en noviembre a $755 pesos en diciembre, con lo que la Ciudad de México es la entidad federativa con el salario base de cotización más alto del país.

Señaló que "este nivel salarial se explica, en buena medida, por la alta concentración de actividades especializadas, corporativos y empresas de servicios avanzados, que demandan mano de obra calificada y generan empleos con mayores niveles de remuneración".

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González, aseguró que el compromiso para 2026 es consolidar el crecimiento de empleos formales con mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la capital del país.

“La política laboral del Gobierno de la Ciudad de México seguirá colocando en el centro el bienestar de las personas trabajadoras, con la convicción de que no hay mejor programa social que el empleo digno como derecho laboral”, dijo.

