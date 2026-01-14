La alcaldía Cuauhtémoc informó que, derivado del sismo de magnitud 6.5 grados registrado el pasado 2 de enero, se han revisado 85 inmuebles a petición de los vecinos, a fin de detectar posibles riesgos estructurales.

Señaló que, al corte del 12 de enero, la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía ha llevado a cabo estas inspecciones.

En un comunicado, la demarcación indicó que las revisiones se llevaron a cabo en 19 colonias: Cuauhtémoc, Doctores, Roma Norte, Santa María la Ribera, Centro, San Rafael, Juárez, Buenavista, Roma Sur.

Además de Hipódromo, U.H Nonoalco Tlatelolco, Algarín, Buenos Aires, Ampliación Asturias, Hipódromo - Condesa, Morelos, Obrera, Peralvillo y Tránsito.

Explicó que en los predios, personal especializado llevó a cabo inspecciones con el objetivo de detectar posibles riesgos estructurales y atender los reportes ciudadanos.

