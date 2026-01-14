El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, informó que el lunes o martes de la próxima semana llegará la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que busca fortalecer la regulación hacia albergues y refugios para animales.

En rueda de prensa, detalló que ayer sostuvo una reunión con funcionarios de gobierno, quienes le confirmaron el envío de la iniciativa, la cual sería turnada a comisiones el próximo miércoles 21 de enero.

En este sentido, Sesma aceptó que falta un protocolo y lineamientos claros para los albergues y refugios que operan en la Ciudad, pues no pueden funcionar únicamente con corazón y buenas intenciones.

“En el Congreso de la Cuidad lo que nos interesa es el bienestar animal. Este refugio (Franciscano) hizo mucho; sin embargo, no es un tema de corazón, es un tema de profesionalismo y de garantizar que esto no suceda (maltrato). Sabemos del corazón de cada uno de los albergues y refugios que reciben animales, pero también tenemos que ser sensibles de que falta un protocolo, un lineamiento y una ley para poder garantizar el bienestar animal”, comentó.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, precisó que realizarán parlamento abierto para analizar esta iniciativa que sería aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, adelantó que se escuchará a todo mundo en estos parlamentos abiertos y que esta propuesta será aprobada a favor de los que no pueden hablar, “pero que son compañía para todas y para todos nosotros”.

Recordó que desde el Congreso local y desde la administración capitalina se han hecho muchas acciones a favor de los seres sintientes como brigadas de esterilización, clínicas veterinarias, y muy pronto habrá una Utopia canina.

La diputada del PT, Diana Barragán informó que este jueves realizarán un recorrido por el albergue temporal ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana, en donde se encuentran algunos perros rescatados en el Refugio Franciscano.

Cabe recordar que apenas en marzo de 2024 se agregó a la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX el término de refugio, que se entiende como un establecimiento, sin fines de lucro, administrado por una persona física o moral, cuya función principal es el cuidado de animales abandonados o retirados de alguna situación de maltrato “y que cuenta con la autorización correspondiente, así como con las instalaciones que cumplen la normatividad administrativa, de salud y los principios de protección y bienestar animal, evitando en todo momento el hacinamiento”.

En tanto, el Reglamento que regula la operación y funcionamiento de albergues y refugios para animales en la Ciudad de México no se ha actualizado en más de 15 años.

