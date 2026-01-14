Aunque aún no se ha dado a conocer formalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que con la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se da un paso adelante para sepultar la democracia y seguir destruyendo las instituciones en nuestro país, e imponer un régimen dictatorial que pone en peligro los derechos y las libertades de todos los mexicanos.

“El día de hoy la presidenta de la República da un paso adelante para sepultar la democracia y el reconocimiento de las voces plurales. Hoy la presidenta de la República se suma a las voces de los gobiernos autoritarios y no sólo porque ha respaldado la dictadura en Venezuela, sino porque hoy promueve cambios para desmantelar las instituciones democráticas”, dijo.

Indicó que el gobierno federal ha usado el discurso populista para desmantelar las instituciones, a través de la mentira oficial que todos los días se busca transmitir.

Al inaugurar el Pabellón de la Libertad en el teatro Ángela Peralta, con la exposición "Voces de luz en medio de la oscuridad", donde se exhiben imágenes de los presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tabe sostuvo que Miguel Hidalgo siempre estará del lado de la democracia, de las libertades y de quienes de forma valiente defienden los derechos.

Leer también: Diputados de la CDMX tendrá parlamento abierto ante regulación de refugios

Señaló que a partir de ahora este espacio, junto con otras instalaciones deportivas y culturales en MH, albergarán exposiciones como ésta que incomodan, pero que buscan sacudir las conciencias, así como condenar el autoritarismo que se vive en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua y poner rostro, historia y dignidad a los presos políticos que viven una tragedia humanitaria.

Tabe dijo que es preocupante el papel que juega el oficialismo frente a esas tres dictaduras que persiguen, censuran y empobrecen a su propio pueblo.

“Nos preocupa profundamente que desde el gobierno federal se opte por justificar, minimizar o incluso defender a las dictaduras. Defienden la soberanía, pero abrazan a los impostores, a los que usurpan el poder, a los que violan los derechos humanos, ese no es el gobierno que nosotros queremos. Nosotros queremos gobiernos que sean solidarios con el pueblo y no que abracen a las oligarquías que violan los derechos humanos”, precisó.

Aclaró que condenar una dictadura no equivale a promover la intervención, sino asumir una postura ética, por lo que cuestionó la defensa del gobierno de México a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, así como su silencio frente al dictador Daniel Ortega y aún peor su complicidad con el gobierno cubano, con el envío de petróleo y la contratación de supuestos médicos, sostenida con el dinero de todos los mexicanos.

El alcalde de Miguel Hidalgo dijo que por el contrario, México debería ser una voz responsable que acompañe la exigencia de elecciones libres, respeto a las libertades y a los derechos humanos, no un refugio discursivo para regímenes autoritarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr