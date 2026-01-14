Durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México, diputados locales fijaron un posicionamiento sobre la situación del Refugio Franciscano.

Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, precisó que los seres sintientes no deben ser daños colaterales en ningún conflicto, por lo que adelantó que presentarán la próxima semana una iniciativa para regular los refugios para animales que hay en la Ciudad.

“Presentaremos una iniciativa el próximo miércoles para la regulación de los albergues, creo que es necesario; sin embargo, también anuncio que vamos a abrir un parlamento abierto para escuchar a todos, es importante escuchar a rescatistas y a gente que se dedica a la protección de los animales. La idea es que armemos una reforma en conjunto escuchando a todos, y próximamente vamos a estar trabajando en ello”, apuntó.

Cecilia Vadillo, diputada de Morena, dijo desconocer los factores que llevaron al Refugio Franciscano a su estado actual, pero comentó que no pueden normalizar ni justificar las condiciones documentadas que se dieron en este lugar, donde los animales presentaban hacinamiento extremo, desnutrición, enfermedades y presencia de fauna nociva, “prácticas incompatibles con el bienestar animal y que como sociedad jamás debemos tolerar”.

Lee también Autoridades sostienen primera reunión con representantes del Refugio Franciscano; gobierno abre recorridos oficiales

Indicó que si bien hay una controversia jurídica por la posesión del inmueble, esto no debe servir de excusa para tolerar el sufrimiento animal. Subrayó que en Morena combaten la corrupción inmobiliaria, por lo que no permitirán que se construyan viviendas en este predio.

“Estamos convencidos que ningún ser sintiente, ningún animal debe pagar las consecuencias de disputas legales, de intereses económicos o de conflictos políticos que han terminado por deteriorar su calidad de vida”, aseveró.

La diputada Lizzette Salgado, integrante de la Comisión de Bienestar Animal, precisó que si bien el Gobierno de la Ciudad, la Fiscalía capitalina y sus voceros se han empeñado en denunciar maltrato y condiciones insalubres al interior del Refugio Franciscano, muchos expertos, voluntarios y asociaciones animalistas han señalado que el rescate se hizo sin protocolos, sin la logística adecuada y sin priorizar la salud y bienestar de los animales.

“Una actuación de estas características no puede quedar sujeta a la confrontación de versiones, la autoridad está obligada a demostrar que actuó siguió un protocolo y apegada al debido proceso; cosas que aquí no hay. Se habla de diligencias e investigaciones, pero dónde están las pruebas, dónde están los peritajes, los reportes, los análisis, por qué no se hacen públicas”, cuestionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL