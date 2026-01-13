Más Información

El secretario de Gobierno, , dio a conocer que este martes, las autoridades sostuvieron una primera reunión con representantes del , así como organizaciones que los respaldan.

Indicó que uno de los planteamientos del Refugio Franciscano es que les permitieran quedarse con los 183 perros que fueron trasladados de forma temporal a un instalado en la GAM, toda vez que “tenían la idea” de que aún se encontraban en transportadoras, a lo que las autoridades aclararon que esto no es así.

Clara Brugada encabeza el recorrido en el deportivo Hermanos Galeana en el espacio alterno para los caninos que fueron rescatados en el Refugio Franciscano. Foto: Luis Camacho | El Universal
Un segundo planteamiento por parte del Refugio ubicado en Cuajimalpa fue conocer los tres albergues a los que el Gobierno de la CDMX trasladó a los perros.

Durante un recorrido por el albergue temporal de la GAM, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario explicó que como tercer planteamiento, pidieron no ser criminalizados, a lo que las autoridades señalaron que “de ninguna manera” es la intención del Gobierno capitalino. No obstante, señaló que la FGJ-CDMX realizó la investigación debido a las denuncias que hubo por maltrato animal.

Clara Brugada encabeza el recorrido en el deportivo Hermanos Galeana en el espacio alterno para los caninos que fueron rescatados en el Refugio Franciscano. Foto: Luis Camacho | El Universal
Asimismo, Cravioto Romero explicó que se dará apertura para que “todo mundo” pueda hacer propuestas para la nueva ley que presentará la administración capitalina respecto a los refugios de animales en la Ciudad de México, la cual fue anunciada este lunes por la mandataria capitalina.

Adelantó que habrá una segunda y una tercera reunión con el Refugio Franciscano en las próximas semanas.

