La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicó la convocatoria para participar en el Tercer Encuentro Fotográfico y Feminismos “Nos vemos en las rejas” para visibilizar la memoria fotográfica desde una perspectiva crítica y comprometida con los derechos.

En un comunicado detalló que, los trabajos seleccionados estarán en una exposición en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF) y en las Rejas de Chapultepec, en el marco del Festival Tiempo de Mujeres 2026 para promover la reflexión y visibilidad.

Indicó que la convocatoria está dirigida a mujeres en su diversidad, mayores de 18 años y residentes en la capital, y permanecerá abierta hasta el 27 de enero de 2026.

Para participar se deberá enviar un portafolio con un máximo de cinco fotografías, tomadas entre 2023 y 2025, situadas en la Ciudad de México, dentro de una carpeta titulada “Narrativa_Seudónimo”, adjuntar otra carpeta llamada “Documentos_Seudónimo”, que incluya: acta de nacimiento, identificación oficial vigente (INE o pasaporte), CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, breve semblanza de máximo 100 palabras y hoja de datos generales con nombre completo, correo electrónico y número de celular.

Todo el material podrá enviarse al correo consulta.acervomaf@gmail.com o entregarse en físico en el Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en Calle República de Guatemala 34, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

Explicó que, las propuestas serán evaluadas por el Comité Curatorial del MAF, integrado por especialistas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y los resultados serán definitivos.

Las participantes seleccionadas serán notificadas a través de los medios de contacto proporcionados y también se publicará la lista en la página oficial de la Secretaría de Cultura: .

