La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el albergue temporal en la Gustavo A. Madero, donde fueron trasladados 183 perros del Refugio Franciscano, en donde afirmó que los animales se encuentran en buenas condiciones, están alimentados y recibiendo atención veterinaria 24/7.

“Están en buenas condiciones, queremos decir con mucha claridad y precisión que los lugares donde están hoy los perritos que están en la Utopía de la GAM están en buenas condiciones, están comiendo bien, tiene médicos 24/7 y tienen limpieza permanente, además de que los están sacando por grupo y ellos conviviendo”, dijo.

Clara Brugada encabeza el recorrido en el deportivo Hermanos Galeana en el espacio alterno para los caninos que fueron rescatados en el Refugio Franciscano. Foto: Luis Camacho | El Universal

Adelantó que el próximo viernes 23 de enero, los perritos que se encuentran en el albergue temporal de la GAM, serán trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) donde ya hay perros rescatados y además se construyen más espacios.

La mandataria afirmó que los perros están en etapa de vacunación para posteriormente avanzar con la adopción de los mismos.

Aseguró que “de ninguna manera”, el Gobierno de la CDMX hubiera rescatado a los animales para que estuvieran en malas condiciones y lamentó que el tema se haya “politizado”.

“No quiero decirlo tal cual, pero hablan de que si se lleva a los animalitos a Brigada Animal es para sacrificarlos y eso de ninguna manera lo permitiríamos; hay muchas mentiras que se están diciendo y no hay como venir y ver que estén bien”, afirmó.

Indicó que pidió a las titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y de Salud que cada uno de los perros tengan su fotografía para compartir en redes cómo van de manera permanecía y haya claridad de su estado.

Brugada Molina recorrió las instalaciones donde están resguardados los perritos, en donde hay espacios con juegos al aire libre para recreación, así como lugares en interior donde pueden descansar.

En total, 60 veterinarios atienden a los perros en los tres espacios a los que el Gobierno de la CDMX traslado a los más de 900 perros rescatados; así como otras 100 personas se dedican a otras actividades como limpieza o manejo.

