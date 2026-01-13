La diputada local del PAN Claudia Pérez sostuvo que los albergues para animales en la Ciudad de México no necesitan más regulación, sino que las autoridades locales estén capacitadas para enfrentar casos de maltrato o crueldad.

Sostuvo que lo que está pasando con el Refugio Franciscano evidencia la incapacidad del Gobierno capitalino para hacer valer la ley. Planteó mirar este caso en un tono de derechos humanos ampliados, ya que están siendo vulnerados los derechos de los animales a un trato digno y a la protección contra el maltrato.

Agregó que la administración capitalina actuó sin protocolo para proteger a los animales, pero como legisladores, dijo, la obligación es exigir mejoras y proponer agenda social para que esto no vuelva a pasar. “Estamos hablando de la incertidumbre legal, el maltrato que el propio Gobierno le da a los animales y la manera tan errónea de establecer mecanismos de traslados de albergues”.

Detalló que la administración capitalina ha tenido a las mascotas rescatadas dentro de oficinas, en cajas transportadoras, sin agua ni ventilación.

Claudia Pérez precisó que es necesario que más activistas y organizaciones animalistas se unan para alzar la voz contra los abusos del Gobierno hacia los animales del Refugio Franciscano.

“Que el Gobierno cumpla su obligación de garantizar la vida y el bienestar de estos seres sintientes, lo que esta pasando con animales desaparecidos y otros tantos maltratados enjaulados en cajas de traslados sin poder moverse, es el síntoma que nos hacía falta reconocer”, abundó.

Reiteró que este caso debe ser abordado como una violación a derechos humanos en su dimensión ecológica y animal.

“Se requiere de transparencia y aclaración de la Secretaría de Gobierno CDMX de dónde están esos animalitos que hoy no sabemos y sobretodo, el fortalecimiento real de políticas públicas. Esperaremos la propuesta de la jefa de Gobierno de regular albergues y refugios, sin embargo, desde hoy decimos, se necesita tener enfoque humano en estos temas no acciones de politiquería”.

Recalcó que en el ámbito legislativo, la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establecen obligaciones claras para la protección de los animales. A nivel internacional, México ha suscrito instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO y el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU.

