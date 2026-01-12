Ante los señalamientos de organizaciones defensores de los derechos de los animales, sobre la desaparición de más de 300 animales durante el desalojo de perros y gatos del Refugio Franciscano, localizado en la alcaldía Cuajimalpa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, rechazó esa versión.

Por el contrario, afirmó que se tiene “un registro muy claro” en relación a los animales que se identificaron desde el inicio del caso, a partir de la denuncia del 12 de diciembre de 2025.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX, aclaró las cifras de animales que han salido de dicho refugio, tras la denuncia por maltrato animal.

Precisó que la semana pasada -durante una rueda de prensa que se ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento-, se reportó la cifra de 936 animales -entre perros y gatos- que fueron identificados a partir de la intervención de la Fiscalía capitalina.

De este universo, dijo que 21 animales fallecieron por causas asociadas a su estado de salud; su muerte ocurrió antes del operativo que se echó a andar el pasado 7 de enero junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para llevar a cabo el rescate, aseguró. Se trató de 19 perros y dos gatos que perdieron la vida de esta manera.

Además, dijo que 57 animales (20 perros y 37 gatos) fueron hospitalizados, también previo a la intervención en la que se trasladó a los animales a otros albergues.

El pasado 9 de enero, organizaciones defensoras de los derechos de los animales denunciaron la desaparición de más de 300 perros y gatos durante el desalojo y señalaron como responsables a la Fundación Haghenbeck y de la Lama I.A.P. y a Carmela Rivero, a quienes acusan de sustracción, negligencia y maltrato contra los animales.

Precisan cifras de animales rescatados

Un total de 21 animales murieron como consecuencia de graves afectaciones a su salud al interior del denominado Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, antes de la intervención de las autoridades capitalinas, derivada de denuncias ciudadanas por maltrato y crueldad animal.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informaron que los decesos corresponden a 19 caninos y dos felinos, ocurridos entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, periodo previo al aseguramiento del inmueble. La Fiscalía precisó que cuenta con dictámenes periciales en medicina veterinaria forense y documentación que acreditan que las muertes estuvieron asociadas al grave deterioro en el estado de salud de los animales.

De acuerdo con las inspecciones realizadas por personal especializado, en el refugio se documentaron condiciones severas de hacinamiento, insalubridad, falta de atención veterinaria oportuna, desnutrición, así como la presencia de enfermedades crónicas sin tratamiento, factores que comprometieron seriamente el bienestar y la supervivencia de los animales.

Previo al operativo del 7 de enero de 2026, las autoridades contabilizaron 936 animales en el lugar, de los cuales 57 tuvieron que ser hospitalizados de emergencia debido a su estado crítico de salud, entre ellos 20 caninos y 37 felinos. Tras restar los fallecimientos y los traslados hospitalarios, se determinó que 858 caninos permanecían en el inmueble al momento de la intervención judicial.

El operativo fue encabezado por la FGJCDMX, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el objetivo de salvaguardar la integridad de los animales sobrevivientes.

Los 858 caninos asegurados fueron trasladados a refugios temporales habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México: 304 al refugio del Ajusco, 371 al refugio de la Brigada Animal de la SSC en Xochimilco y 183 a un espacio provisional en la Utopía GAM, donde reciben atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento médico para su recuperación.

Las autoridades aclararon que el predio del Refugio Franciscano no fue ni será asegurado, ya que su situación jurídica corresponde a procesos de carácter civil ajenos a la actuación penal y administrativa. Subrayaron que la intervención institucional se centró exclusivamente en la protección de los seres sintientes.

Finalmente, el Gobierno capitalino y la Fiscalía CDMX reiteraron que continuarán las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos y el deslinde de responsabilidades conforme a derecho, además de mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la salud de los animales rescatados.

