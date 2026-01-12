La alcaldía Cuauhtémoc informó que repuso los sellos previamente quebrantados del establecimiento "Cantina Lupita", ubicado en el número 268 de la calle Hamburgo, lo que también derivó en la detención de una persona.

En un comunicado, indicó que el pasado 9 de enero colocó sellos de suspensión en esta cantina porque los trabajadores no presentaron la documentación requerida para acreditar su legal operación.

Sin embargo, explicó que un día después se recibió un reporte que denunciaba el quebrantamiento de los sellos y la reapertura irregular del establecimiento, lo que fue confirmado por personal de la Dirección General de Gobierno.

Agregó que, por ello se determinó el cierre del negocio y la puesta a disposición de una persona ante el agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

"La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, reitera su compromiso de dar seguimiento puntual a las denuncias ciudadanas, fortalecer las acciones de verificación y hacer valer la ley, trabajando de manera permanente por una alcaldía Cuauhtémoc donde el orden, la legalidad y la seguridad de las y los vecinos son prioridad", mencionó la demarcación.

