Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en la agresión con disparos de arma de fuego contra un hombre que perdió la vida, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la autoridad, los hechos se registraron en la avenida Tláhuac y la calle Morelos, en la colonia Ampliación Los Reyes, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron a una persona lesionada por impactos de arma de fuego. Al arribar al sitio, los oficiales fueron informados de que los probables responsables habían huido a bordo de un vehículo color azul.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, se implementó un cerco virtual que permitió ubicar el automóvil mientras circulaba por calles de la colonia Cerro de la Estrella. Tras el seguimiento, policías preventivos desplegaron un dispositivo de seguridad y, en el cruce de las calles Bilbao y San Lorenzo, lograron cerrar el paso al vehículo.

Los tripulantes descendieron de la unidad y fueron sometidos a una revisión precautoria, durante la cual se les aseguraron cuatro teléfonos celulares y dos uniformes de servicios urbanos. Los detenidos, de 24, 25, 28 y 30 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, previa lectura de sus derechos constitucionales.

En el lugar de la agresión, paramédicos atendieron a la víctima y la diagnosticaron sin signos vitales, a causa de impactos de arma de fuego.

Tras un cruce de información, se informó que el detenido de 24 años cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud, homicidio calificado y portación de arma de fuego; mientras que el detenido de 28 años registra dos ingresos por delitos contra la salud en el mismo año.

