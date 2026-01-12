Más Información
Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura
Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados
Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales
Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en la agresión con disparos de arma de fuego contra un hombre que perdió la vida, en calles de la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con la autoridad, los hechos se registraron en la avenida Tláhuac y la calle Morelos, en la colonia Ampliación Los Reyes, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron a una persona lesionada por impactos de arma de fuego. Al arribar al sitio, los oficiales fueron informados de que los probables responsables habían huido a bordo de un vehículo color azul.
Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, se implementó un cerco virtual que permitió ubicar el automóvil mientras circulaba por calles de la colonia Cerro de la Estrella. Tras el seguimiento, policías preventivos desplegaron un dispositivo de seguridad y, en el cruce de las calles Bilbao y San Lorenzo, lograron cerrar el paso al vehículo.
Lee también Brugada anuncia "Utopía Canina" en CDMX; presentará ley para regular refugios de animales
Los tripulantes descendieron de la unidad y fueron sometidos a una revisión precautoria, durante la cual se les aseguraron cuatro teléfonos celulares y dos uniformes de servicios urbanos. Los detenidos, de 24, 25, 28 y 30 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, previa lectura de sus derechos constitucionales.
En el lugar de la agresión, paramédicos atendieron a la víctima y la diagnosticaron sin signos vitales, a causa de impactos de arma de fuego.
Tras un cruce de información, se informó que el detenido de 24 años cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud, homicidio calificado y portación de arma de fuego; mientras que el detenido de 28 años registra dos ingresos por delitos contra la salud en el mismo año.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]