Ciudad Juárez.- La segunda tormenta invernal continuó causando afectaciones en el estado de Chihuahua, ya que en las últimas horas se presentó caída de aguanieve y nieve en algunos municipios.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que hasta esta mañana los efectos de esta tormenta, provocaron que cayera lluvia, aguanieve y nieve en distintas regiones de la entidad.

Desde las primeras horas de este lunes 12 de enero se registró la caída de aguanieve en Creel, municipio de Bocoyna, así como en la ciudad de Chihuahua.

Además se reportó la caída de nieve en Balleza y, Guachochi, municipios serranos de la entidad.

La dependencia informó que en las siguientes horas, predominará el ambiente frío en gran parte del territorio estatal.

Las precipitaciones pluviales con mayor intensidad cayeron en Allende con 21.8 milímetros (mm), Santa Bárbara 21.2 mm y San Francisco del Oro 18 mm; en Guachochi, Jiménez y Coronado se registraron entre 7 y 8 mm.

Esta tarde las temperaturas máximas oscilarán entre los 5 y 8 grados centígrados (°C) en Chihuahua, Parral, Delicias y Guachochi. En la Sierra Tarahumara serán de 6°C.

Se pide atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos. En caso de emergencias llamar a la línea 9-1-1.

En cuanto al regreso a clases estas, no se suspendieron en la entidad, ya que se dejó a consideración de los padres el llevarlos a los planteles educativos.

