La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en todas las alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del martes 13 de enero de 2026.

En las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, se activó alerta naranja ya que se pronostican temperaturas bajas de 1 a 3°C y heladas, entre las 00:00 de la noche y las 9:00 de la mañana.

Mientras que en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, se activó alerta amarilla.

En esas últimas se prevén temperaturas de entre 4 a 6°C en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

