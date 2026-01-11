¿A qué hora llegará el Frente Frío 27 a la CDMX y el Edomex este domingo?

El Frente Frío número 27 ya impacta este domingo a la Ciudad de México y al Estado de México, con lluvias intermitentes, ambiente frío y rachas de viento que se intensifican conforme avanza el día. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal se desplaza acompañado de una masa de aire polar, lo que refuerza el descenso de temperatura y mantiene condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

Según información del propio Servicio Meteorológico Nacional, el Valle de México comenzó a resentir los efectos del frente frío desde la tarde del sábado, pero es durante este domingo cuando se presentan las condiciones más relevantes, especialmente en términos de lluvias, viento y sensación térmica.

Las autoridades advierten que el ambiente se mantendrá frío a muy frío durante la noche y la madrugada del lunes, principalmente en zonas altas.

Transeúntes con chamarras, gorros y guantes por las calles del Centro Histórico. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Lluvias activas y ambiente frío en el Valle de México

Durante este domingo se registran lluvias de distintas intensidades en la Ciudad de México y el Estado de México, que van desde precipitaciones aisladas hasta chubascos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, estas lluvias forman parte de un evento de mayor alcance que afecta a buena parte del país, con acumulados más elevados en regiones del sureste.

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que las precipitaciones de hoy pueden provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, por lo que recomendó extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En el Valle de México, las lluvias podrían generar afectaciones viales, especialmente durante la tarde y noche.

El descenso de temperatura es otro de los efectos relevantes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el ambiente se mantiene frío durante gran parte del día, con temperaturas más bajas durante la noche, lo que incrementa el riesgo para poblaciones vulnerables.

⚠️ Continuamos con el seguimiento al #FrenteFrío 27 que afecta al territorio nacional. Mañana se esperan bajas #Temperaturas, #Lluvias y caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas de nuestro país pic.twitter.com/C1Cb3255D2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

Evento de Norte y rachas de viento con posibles afectaciones

Además de las lluvias, este domingo continúa el evento de Norte asociado al Frente Frío 27. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se registran vientos fuertes con rachas intensas en el Golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en el centro del país se presentan vientos moderados a fuertes que pueden provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

El oleaje elevado también forma parte de los efectos del sistema frontal. Según el pronóstico oficial, este domingo se mantienen olas de gran altura en costas del sur y centro de Veracruz y en el golfo de Tehuantepec, así como oleaje significativo en otras zonas del litoral del Golfo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas durante el resto del día y la madrugada del lunes.

