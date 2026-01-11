Cielo de Reino Unido se tiñe de rosa y se vuelve viral en redes: ¿por qué ocurrió este fenómeno?

La noche del jueves 8 de enero dejó una imagen poco habitual en Birmingham,Reino Unido. Mientras una nevada, asociada a la tormenta Goretti, cubría distintas zonas de la ciudad, el firmamento comenzó a mostrar un cielo rosa visible desde varios puntos del área urbana.

The pink sky of Birmingham during a snow storm



Said to be ice crystals diffracting and reflecting light in a stadium . Amazing how far it travelled

pic.twitter.com/hqTdjLkqZj — Science girl (@sciencegirl) January 10, 2026

El contraste entre la nieve y la coloración del cielo captó la atención de residentes y transeúntes, quienes documentaron el momento con sus teléfonos móviles y lo compartieron en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter).

Como era de esperarse, las imágenes y videos generaron conversación y desconcierto, ya que se trata de un fenómeno poco común en la región.

Birmingham, UK experienced a pink sky event last night, which was extremely dreamlike.

This is due to the pink LED lights used at the Birmingham City football stadium reflecting snow on the field. pic.twitter.com/RcHAReyJNl — Ice Universe (@UniverseIce) January 10, 2026

Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de auroras boreales, mientras que otros lo vincularon con posibles niveles elevados de contaminación atmosférica. No obstante, estas hipótesis fueron descartadas poco después.

Birmingham experienced a rare phenomenon caused by LED lights from Birmingham City’s football ground reflecting off falling snow, creating a pink haze across the sky pic.twitter.com/9Tvi2Y54VC — Stone 🔸 (@stonezqp) January 9, 2026

¿Qué provocó el cielo rosa en Reino Unido?

El origen del fenómeno estuvo relacionado con el sistema de iluminación del estadio del Birmingham City Football Club. Durante el invierno, el recinto utiliza luces LED de color rosa para el mantenimiento del césped, una práctica habitual en estadios donde la reducción de horas de luz solar afecta el crecimiento del pasto.

En esta ocasión, las condiciones meteorológicas fueron determinantes. La presencia de nubes bajas, combinada con la nevada registrada esa noche, facilitó que la luz emitida desde el estadio se reflejara y se dispersara en la atmósfera. Este proceso permitió que la iluminación alcanzara las nubes y se proyectara sobre el cielo, generando la tonalidad rosa observada.

