Tras la revelación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nuevo cargo de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena anunció su renuncia a este cargo que ocupó desde abril de 2021.

Este miércoles, la Presidenta informó en su conferencia matutina en Palacio Nacional que el exfiscal Gertz Manero, quien dejó de ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2025, sería el nuevo representante de México en Reino Unido, ya que el gobierno británico otorgó el beneplácito correspondiente; no obstante, la Mandataria confirmó que todavía deberá ser ratificado por el Senado de la República, como lo establece la Constitución.

Esta mañana, a través de sus redes sociales, Josefa González-Blanco deseó éxito a Alejandro Gertz Manero, quien la sustituye como embajador de México en Reino Unido.

“Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora.", informó.

¿Quién es Josefa González-Blanco Ortiz-Mena y cuáles son sus polémicas?

González-Blanco Ortiz-Mena formó parte de diversas organizaciones ecologistas y culturales con proyectos locales e internacionales.

Mientras que en Chiapas se ha dedicado a consolidar y ampliar el campo de acción del Proyecto de Conservación, Rescate y Reintroducción de la Vida Silvestre en el Parque Nacional Aluxes, de Palenque, con un intenso programa de reforestación.

La exsecretaria es hija de Patrocinio González Garrido, exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, Josefa González-Blanco fue nombrada secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las polémicas de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena

González-Blanco Ortiz-Mena fue objeto de polémica cuando poco antes de ocupar el cargo de titular de la Semarnat, se declaró, en una entrevista, creyente de los aluxes, duendes de la cultura maya que supuestamente habitaron la tierra antes que los humanos.

En 2019, antes de cumplir un año en la titularidad de Semarnat, Josefa González-Blanco renunció al cargo luego de que el vuelo AM198 de Aeroméxico tuvo que retrasar su despegue 38 minutos para esperarla.

Dimisión que ella misma planteó al presidente López Obrador, quien le recomendó que lo hiciera.

Los despidos del personal de la dependencia federal y de sus organismos descentralizados, así como la ausencia de González-Blanco en las crisis que ha enfrentado el sector en los últimos seis meses, como el arribo del sargazo a las costas de Quintana Roo o el aumento de los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras ciudades, hicieron que su gestión fuera criticada por la sociedad civil.

Un documento de la Semarnat en poder de EL UNIVERSAL señala que en los cinco meses que González-Blanco estuvo al frente de la secretaría fueron despedidos 16 mil 630 trabajadores de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados.

