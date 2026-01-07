Más Información

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena deseó éxito a , quien la sustituye como embajador de México en Reino Unido.

A través de sus redes sociales, González-Blanco Ortiz-Mena felicitó el extitular de la (FGR), luego de que la presidenta lo anunció como embajador de México en el Reino Unido.

“Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora.

“Agradezco infinitamente al presidente y a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad y la confianza para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso. ¡Gracias!”, escribió quien fuera secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por un corto tiempo en el sexenio pasado.

