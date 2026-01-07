Josefa González-Blanco Ortiz-Mena deseó éxito a Alejandro Gertz Manero, quien la sustituye como embajador de México en Reino Unido.

A través de sus redes sociales, González-Blanco Ortiz-Mena felicitó el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo anunció como embajador de México en el Reino Unido.

“Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora.

“Agradezco infinitamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad y la confianza para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso. ¡Gracias!”, escribió quien fuera secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por un corto tiempo en el sexenio pasado.

