La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Alejandro Gertz Manero, quien recientemente dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), será embajador de México en el Reino Unido, luego de que el gobierno británico otorgara el beneplácito correspondiente.

La Mandataria confirmó que el nombramiento ya cuenta con la autorización del país receptor, aunque todavía deberá ser ratificado por el Senado de la República, como lo establece la Constitución.

Cabe mencionar que, Sheinbaum le ofreció una embajada al renunciar a la FGR, esto según por medio de un acuerdo mutuo.

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra”, señaló Sheinbaum al referirse a la nueva encomienda diplomática de Gertz Manero.

La Presidenta destacó que el proceso aún debe cumplir con el trámite legislativo, por lo que será el Senado quien determine la aprobación final del nombramiento para que el exfiscal asuma formalmente la representación diplomática de México en Londres.

Actualmente, la embajada de México en el Reino Unido es encabezada por Josefa González Blanco Ortiz, exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La trayectoria de González Blanco Ortiz estuvo marcada por una polémica ocurrida en mayo de 2019, cuando, siendo titular de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó su renuncia luego de que un vuelo comercial fuera retrasado debido a su arribo tardío, hecho que generó críticas.

