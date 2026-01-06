El Órgano de Administración Judicial (OAJ), surgido de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró su primer baja de alto nivel a cuatro meses del inicio de su operación.

Fuentes judiciales confirmaron que la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, renunció al pleno del organismo, cargo que asumió en septiembre de 2025, tras ganarlo en la primera elección judicial de la historia del país.

Se desconocen los motivos de la dimisión de Pérez Romo, considerada cercana al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Lee también Corte avala reforma de AMLO que prioriza a normalistas para ocupar vacantes de docentes; busca “garantizar la excelencia”

Como integrante del Órgano de Administración Judicial, Lorena Josefina Pérez Romo presentó en noviembre pasado el “Violentómetro” del Poder Judicial de la Federación.

Durante la presentación, dijo que este instrumento contribuirá a implementar programas de prevención, identificación de casos de violencia en cualquiera de sus formas, medios de denuncia y, lo más importante, su sanción.

“Que se escuche fuerte y claro: el Órgano de Administración Judicial reafirma su compromiso con la cero tolerancia a la violencia de género en cualquiera de sus formas”, indicó.

Lee también Corte declara invalida ley que exige pedir permiso para manifestarse en vía pública en Sonora; acusa intento de censura

Lorena Josefina Pérez Romo fue jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de jueza de control y de enjuiciamiento.

En 2020, fue nombrada magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc