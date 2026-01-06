Más Información

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), , realizó los nombramientos de otros integrantes que faltaban en la dependencia, dos de los más relevantes son Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Además, David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), también Mariana Díaz Figueroa que encabezará la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

En un comunicado la dependencia, explicó que estos movimientos están fundamentados en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR.

Estos son los otros nombramientos que realizó la fiscal Godoy:

  • Laura Angeles Gómez, como Oficial Mayor
  • Maribel Bojorges Beltrán, como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA)
  • Richard Urbina Vega, como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos
  • Ulises Lara López, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes
  • Julio César Bonilla Gutiérrez como Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental
  • Claudia Luengas Escudero, como Consejera General
  • Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero
  • Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social
  • Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
  • César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)

