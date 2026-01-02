Más Información

Ernestina Godoy nombró a como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lara López agradeció a la fiscal general el nombramiento y afirmó que trabajará por la justicia.

"Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia", escribió en redes sociales.

Ulises Lara se quedó al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy dejó el cargo, luego que el Congreso local no ratificó su titularidad por cuatro años más.

