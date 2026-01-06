Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo en Estados Unidos, luego de la incursión de las Fuerzas Armadas en Venezuela que derivó en su detención.
Al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria subrayó que el respeto al debido proceso debe prevalecer en cualquier circunstancia.
“Pero en este caso, lo que uno, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, realmente para todos y en cualquier circunstancia y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, expresó.
Previamente, Sheinbaum fue consultada sobre el retiro de la acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro, quien era señalado de presuntamente liderar la organización conocida como el Cártel de los Soles, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
"Muy interesante", mencionó al tiempo que reiteró la importancia de que los procesos legales se conduzcan con apego a la ley.
