Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Al señalar que “es interesante” la posición de tras haber sido llevado a Estados Unidos, la presidenta acusó que desde 2006, con la candidatura del expresidente , se dijo que México sería como Venezuela.

En su conferencia mañanera de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación “surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México”.

Reiteró que aunque se estuviera en contra de Nicolás Maduro, “es muy distinto a estar a favor de una intervención”.

“Interesante la posición del Presidente (Maduro). Repito, más allá, porque está esta idea que han querido desde el 2006, se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña; es que México va a Venezuela, es que la 4T- ayer lo dijeron también los de los canales de televisión- ´es el chavismo´.

“Es el modelo mexicano, el . La Cuarta Transformación surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México, de la independencia [...]. Se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades en contra de los fraudes electorales y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX”, declaró.

Aseguró que se está a favor de la y de la libertad de reunión: “Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie, al revés, lo que hay es debate público, entonces nosotros estamos de acuerdo con las libertades”.

