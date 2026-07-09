La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo nublado y chubascos después del mediodía para este jueves 9 de julio en la Ciudad de México.

Por la tarde, se esperan lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, en gran parte de la CDMX, pronóstico previsto entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas.

Asimismo, se esperan vientos de componente sur, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 23° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL