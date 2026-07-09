Ante los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “el señor está en su casa”.

Negó que el gobierno de México tenga “escondido” a Rocha Moya: “Absolutamente falso, el señor estará en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal (...) Nosotros defendemos la soberanía y cumplimos con la ley, esa es nuestra obligación”.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que debe haber pruebas y aseguró que su gobierno no defiende a nadie que tenga relación con el narcotráfico.

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“Nosotros no vamos a defender a nadie, siempre y cuando haya pruebas. Si hay pruebas de vínculo de algún gobernador, presidente municipal, funcionario, de su relación o de una relación con el narcotráfico, con algún cártel de la droga, se va a proceder y pondremos incluso la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, dijo la Mandataria federal.

Aseguró que en su administración incluso se ha actuado con denuncias contra alcaldes en funciones, de cualquier partido político.

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“No se protege a nadie, absolutamente a nadie, pero es muy importante que haya pruebas porque también está mal acusar a alguien sin pruebas. Entonces, tienen que presentarse las pruebas para poder proceder en una carpeta de investigación y en su caso orden de aprehensión o no que determine un juez”, recalcó.

Volvió a acusar que Estados Unidos ha utilizado la “acusación de vínculos con el narcotráfico” para tener una situación de injerencia y debilitamiento de los gobiernos.

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