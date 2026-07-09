Aceptar que nuestra agenda cultural es más grande que nuestra cartera es el primer paso de todo amante de los conciertos en México. Por suerte, promociones como el Jueves 2x1 de Ticketmaster llegan al rescate para permitirnos asegurar un lugar en los mejores recintos del país sin dejar nuestra cuenta bancaria en números rojos.

La dinámica es simple, pero requiere estrategia: la cartelera es enorme, los boletos vuelan en cuestión de horas y no todos los eventos valen el gasto de energía y tiempo. Para que no pierdas minutos valiosos navegando entre cientos de opciones, filtramos la lista por ti.

5 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

Los Ángeles Azules

Ver a Los Ángeles Azules en vivo ya no es solo ir a un concierto de cumbia; es formar parte de un fenómeno cultural que pone a bailar desde al más rockero hasta al más popero. Tras su participación en la inauguración del Mundial, la icónica agrupación de los hermanos Mejía Avante demuestra por qué sigue estando en la cima.

Inspector

Con más de 25 años de trayectoria, la banda liderada por Big Javy sigue siendo el máximo referente del ska y el two-tone en México, manteniendo una energía en el escenario que ya quisieran muchas bandas emergentes. Su show actual es una celebración a la resistencia musical y una garantía de sudor, saltos y gargantas desgarradas.

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

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Elefante: 30 Aniversario

Tras colgar el letrero de sold out en su arranque de gira en el Auditorio Nacional, la agrupación mexicana abrió una nueva fecha en el coloso de Reforma como parte de su aclamado Tour 30 Años.