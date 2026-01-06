Un Tribunal Colegiado admitió a trámite una queja de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, preso en el penal del Altiplano por presunto lavado de dinero durante su administración (2010-2016), contra la resolución de un juez de amparo que le negó la libertad.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia (OAJ), el Segundo Tribunal Colegiado dio entrada a la impugnación turnada a la magistrada Alma Jeanina Córdova Díaz, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente en el que propondrá al pleno de magistrados si confirma la resolución o la modifica.

En diciembre pasado, el exmandatario presentó una demanda de amparo en la que solicitó al juez Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, la suspensión provisional, con efectos restitutorios, es decir, que se ordenara su libertad.

Sin embargo, el juez Latorre Lozano determinó que “no es dable” otorgar la medida cautelar solicitada, ya que Duarte Jáquez está procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.

Y, de acuerdo con Ley de Amparo, la suspensión en este tipo de asuntos solo tiene el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que este señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Ante ello, el exmandatario tramitó una queja que por el momento fue admitida a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado. El año pasado, una jueza de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva de oficio a César Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero por 73.9 millones de pesos en un esquema de empresas familiares.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de operar un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.

Las empresas que recibieron los recursos son: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte. También recibieron recursos, “Pavimentos y Servicios El Parral” e “Hidroponia El Parral”, donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.

De acuerdo con la indagatoria, César Duarte contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fue funcionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, y tesorero de las empresas.

