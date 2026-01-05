La defensa legal VMA que representa a tres lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, así como servidores públicos.

A las afueras de la FGR, el abogado Adrián Arellano señaló que con fundamento en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentaron la querella por el delito de lesiones, previsto en el artículo 288 del Código Penal Federal, así como la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Arellano dijo que representan a los afectados Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temich y Alexis Iglesias.

En una videollamada, el señor Juan Manuel manifestó que el 28 de diciembre, él junto con su familia estaban en el Tren Interoceánico y sufrió una lesión de segundo grado en el tobillo.

“Mi esposa tiene una lesión de primer grado en una de las cervicales, mi hijo es el más afectado, él tuvo una operación en uno de los brazos, tiene una lesión en la cabeza, le dieron 18 puntos.

“Gracias a Dios fue salvado… Hubo una prontitud en la respuesta de los médicos, Guardia Nacional (GN) que hicieron todo lo posible para que mi hijo fuera trasladado”, resaltó el señor Juan Manuel, quien reside en Ciudad Juárez, Chihuahua y es misionero.

Recordó que después del accidente los enviaron al municipio de Matías Romero, posteriormente a Ixtepec y de ahí vía aérea a la ciudad de Oaxaca porque pensaban que su hijo tenía una abertura de cráneo.

“Sin embargo, bendito sea Dios y la gracia de Dios nos salvaguardó para poder llegar con bien y hoy podemos contar esta triste historia”, enfatizó el afectado.

El abogado dijo que las víctimas que representa, es una familia misionera de Ciudad Juárez, que el 28 de diciembre tenían como finalidad llevar ayuda humanitaria a Oaxaca.

“La familia ha señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable.

“Sabemos que la FGR ha iniciado una investigación y la voluntad es colaborar con la misma, ser partícipes activos a través de las víctimas y poder aportar mayores datos para efectivamente saber cuál fue la razón de este descarrilamiento”, remarcó.

A pregunta expresa que la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar prometiendo mayores compensaciones, en realidad están más interesados en cobrar comisiones, el litigante subrayó que ellos tienen funciones y llamo a las Barras y Colegios de Abogados a que también participen en esta representación.

