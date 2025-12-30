Senadores del PAN y Morena confrontaron posturas respecto al accidente del Tren Interoceánico que provocó 13 muertes, ya que la oposición acusó negligencia criminal derivada de la corrupción y el oficialismo no descartó un corte de vías.

Mario Vázquez, senador del PAN, expresó su profunda indignación y solidaridad con las víctimas y sus familias tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, hecho que dejó 13 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El legislador aseguró que la tragedia no debe considerarse un simple accidente, sino el resultado de una cadena de negligencias y corrupción que, dijo, debe ser esclarecida sin intervención del gobierno federal.

Gráfico que muestra el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Semar

Vázquez fue enfático al señalar que el siniestro “no puede minimizarse ni clasificarse como un simple evento ferroviario”.

Sostuvo que se trata de una negligencia criminal, que atribuyó a una presunta red de corrupción y tráfico de influencias conocida como “El Clan”, en la que mencionó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano, entre ellos Amílcar Olán.

“Hoy las advertencias se convirtieron en lápidas. Los audios donde los amigos de los hijos del poder se burlaban de que el tren se descarrilaría por el balasto de mala calidad ya no son solo evidencia de corrupción, son evidencia de un crimen”, declaró el senador.

Morena confía en las investigaciones

Por su parte, el senador por Morena, Emmanuel Reyes, dijo que, de acuerdo con una interpretación visual preliminar de las fotografías y videos difundidos, el tramo donde ocurrió el accidente presenta una curva pronunciada, por lo que, de haberse tomado a una velocidad elevada, el tren pudo haberse “coleteado”, lo que habría ocasionado el descarrilamiento y, al tratarse de un barranco, la caída de al menos un par de vagones, donde se encontraba la mayor parte de las víctimas.

Asimismo, subrayó la importancia de revisar la velocidad máxima permitida en ese tramo y contrastarla con la velocidad real a la que circulaba el tren, así como descartar cualquier acto deliberado que pudiera haber afectado la infraestructura ferroviaria.

Al respecto, el senador señaló de manera textual: “Posiblemente hayan quitado componentes de la vía como los tornillos, pernos, planchuelas o incluso hasta un corte de riel”, hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por las autoridades competentes.

Elementos de la Marina y la Guardia Nacional custodian la zona donde el Tren Interoceánico se descarriló el domingo. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Indicó que las cámaras de video de las locomotoras y las llamadas cajas negras aportarán información clave para el esclarecimiento de los hechos.

Expresó su plena confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y reiteró que, desde el ámbito legislativo y particularmente desde la Comisión de Infraestructura Ferroviaria, se dará puntual seguimiento a este lamentable hecho, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y seguridad en la infraestructura ferroviaria del país, priorizando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas usuarias.

