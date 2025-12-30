La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, planteó una iniciativa para establecer en la Constitución Política que toda la propaganda electoral impresa sea reciclable y fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

En un comunicado publicado por la Cámara de Diputados, se establece que la reforma al párrafo noveno al artículo 134 de la Carta Magna fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En la exposición de motivos, la legisladora emecista señala que la generación de basura electoral se ha convertido en un problema ambiental relevante en México, derivado del uso masivo de propaganda impresa, plásticos, lonas, pendones y otros materiales de corta vida útil, que, “tras las campañas, terminan en calles, barrancas y rellenos sanitarios”.

Lee también Oposición acusa "negligencia criminal" en accidente del Tren Interoceánico; Morena confía en investigación de la FGR

Ballesteros indicó que las reformas político-electorales de 2007-2008 y de 2014 incorporan a la legislación mexicana la exigencia de que la propaganda de partidos y candidaturas debía ser reciclable y biodegradable.

“Con ello, se construyó un marco discursivo que identifica a la propaganda política como generadora de contaminación por residuos sólidos, vinculando esta regulación con un discurso ambiental más amplio asociado a la idea de modernización ecológica”, menciona en la exposición de motivos.

Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

La diputada de MC recordó que la organización ambientalista Greenpeace estimó que durante el proceso electoral 2023-2024, a nivel nacional, se generaron cerca de 20 mil toneladas de basura electoral, en su mayoría plásticos, lonas de PVC y vinilos.

A la vez, subrayó que el Observatorio Basura Cero CDMX calculó que entre el 4 y 8% de esa basura se dio en la Ciudad de México, aproximadamente entre 800 y mil 600 toneladas.

Lee también Senado alista reformas en favor de ciudades sustentables; van por revertir el hacinamiento y movilidad

De acuerdo con Laura Ballesteros, atender esta problemática exige una respuesta integral que involucre autoridades electorales, gobiernos locales, partidos políticos y ciudadanía.

Expuso que es indispensable fortalecer mecanismos de supervisión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, implementar planes obligatorios de manejo de residuos de campaña y promover estrategias digitales de comunicación política.

Por ello, agregó que también se requiere impulsar una ética ambiental, dentro de la actividad electoral, que pueda priorizar la responsabilidad social sobre la visibilidad partidista. Según la emecista, esto permitirá que la contienda democrática no se traduzca en un “alto impacto ecológico” en el que el país “ya no puede darse el lujo de ignorar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em