El Tren Interoceánico pagó 18 millones 933 mil 494 pesos en julio de 2024 a la empresa ABCD Arquitectura con el fin de que ésta llevara a cabo una inspección minuciosa de los rieles de la Línea Z, la misma que hace una semana se descarriló y donde murieron 14 personas.

En la licitación AO-13-J3L-013J3- L001-N-75-2024 se indica que se le adjudicó el contrato a ABCD Arquitectura de manera directa con el fin de realizar una inspección ultrasónica de posibles averías en los rieles de la línea, el proceso debía utilizar ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar los rieles y los trabajos debieron terminar en octubre de ese mismo año.

“El proyecto consiste en la inspección ultrasónica de los rieles de la vía del Km Z-4+709 al Km Z-308+100 de la Línea Z escapes y laderos. La inspección ultrasónica es un método de inspección no destructiva que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para evaluar las propiedades de un material”.

Lee también Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

De los rieles, la empresa debió acreditar cuáles tenían o no roturas, hongos, grietas, separaciones o fisuras, así como soldaduras ya partidas, separadas o quemadas por la locomotora.

La empresa también debió entregar presentaciones para análisis y exposición, digitales y físicas, para quienes operaban los trabajos de correcciones en el mantenimiento del Tren Interoceánico. Los entregables debían hacerse cada mes.

Para los trabajos se contrató que hubiera al menos tres ingenieros civiles encargados de realizar la inspección ultrasónica: uno que sirviera como gerente del proyecto y dos que funcionaran como residentes de obra, el primero con al menos cinco años de experiencia en ese tipo de análisis y los otros dos con al menos tres años de experiencia.

Lee también Tren Interoceánico: Se tiene que hacer la investigación de cómo se conducía, indica Sheinbaum; operador no está lesionado, dice

En la justificación de excepción para la adjudicación directa, la Secretaría de Marina y la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. aseguraron que, en diversas cotizaciones, ese tipo de inspección ultrasónica tenía un costo aproximado de 33 millones de pesos.

Por la oferta de ABCD Arquitectura, de pagar sólo 18.9 millones, fue que se tomó la decisión de otorgar la adjudicación directa; además, por el tiempo de entrega, pues en otras empresas tardaban más de 120 días naturales en entregar avances.

Trabajadores del tren tienen seguro

El Tren Interoceánico no cuenta con un seguro de vida para los pasajeros que lo aborden este año, pero los que sí gozan de esta prestación son todos los trabajadores sindicalizados del ferrocarril, quienes tienen una suma asegurada por muerte accidental por un mínimo de 600 mil pesos.

Lee también Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

En el fallo de la licitación LA-13-J3L-013J3L001-N-1-2026 se indica que se entregó el contrato por un millón 949 mil 426 pesos a la empresa General de Seguros, en el que se detalla que, con base en el Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana también cubrirá fallecimiento por suicidio.

“De acuerdo con lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, en su capítulo 20 de las Prestaciones cláusulas 48, numeral 7, la aseguradora pagará por concepto de suma asegurada las siguientes cantidades: Fallecimiento: $300,000; Muerte Accidental: $600,000. La vigencia de este contrato inició desde las 00:00 de ayer 1 de enero y terminará a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026.

En la página 14 del Anexo de la licitación pública destaca que este seguro para los trabajadores del Interoceánico también cubrirá el fallecimiento por suicidio.