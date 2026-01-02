Más Información

Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

El descartó que la grieta registrada en la fuera provocada por el de magnitud 6.5 registrado esta mañana.

"No fue provocada por el sismo de está mañana, se encuentra identificada por las áreas técnicas y ni afecta la operación del servicio", indicó.

Explicó que corresponde a una junta constructiva de la estación, y aseguró que no representa riesgo estructural.

Agregó que el Metro mantiene supervisión permanente de sus instalaciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

