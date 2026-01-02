El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro descartó que la grieta registrada en la estación Chabacano de la Línea 8 fuera provocada por el sismo de magnitud 6.5 registrado esta mañana.

"No fue provocada por el sismo de está mañana, se encuentra identificada por las áreas técnicas y no representa riesgo estructural ni afecta la operación del servicio", indicó.

Leer también: Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Explicó que corresponde a una junta constructiva de la estación, y aseguró que no representa riesgo estructural.

Agregó que el Metro mantiene supervisión permanente de sus instalaciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr