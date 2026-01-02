La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió el la CDMX.

En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Lee también Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Reporte sobre el sismo de esta mañana. #OrdenYSeguridad pic.twitter.com/ZMjqXW850N — Blindar BJ 360 (@BlindarBJ) January 2, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl