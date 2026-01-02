Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en , que se percibió el la CDMX.

En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

afcl

