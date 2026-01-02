Más Información
La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió el la CDMX.
En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.
Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
