La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que a las 07:58 horas, se activó la Alerta Sísmica.

También el alertamiento por telefonía celular, por el sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un comunicado la CNPC señaló que pusieron en marcha los protocolos de respuesta y evaluación por parte de las unidades estatales y municipales de protección civil, con el objetivo de identificar posibles afectaciones, daños estructurales y zonas de riesgo.

Lee también Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Sismo hoy 2 de enero en México. Foto: Especial

“Se exhorta a la población a mantener la calma, seguir información oficial y reportar cualquier emergencia al 911. Hasta las 9:00 horas se tienen registradas 151 réplicas, la mayor de magnitud 4.2”, refirió el organismo.

En Guerrero el movimiento fue percibido con intensidad por la población, las autoridades estatales reportaron la caída de una barda y derrumbes menores sobre la carretera Tixtla–Chilpancingo.

Además, se mantienen recorridos de verificación y evaluación en campo, sin mayores afectaciones, hasta el momento.

Lee también Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor del 2026

El IMSS Bienestar detalló que tras el sismo, tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco presentan daños menores en su infraestructura, principalmente en plafones y acabados, sin que se registren lesionados.

En todos los casos se acordonaron las áreas con afectaciones y se activaron las cuadrillas de Protección Civil en Infraestructura para continuar con la evaluación.

¿Cómo se sintió el sismo en varios estados?

En la Ciudad de México el sismo fue sentido de forma considerable por la ciudadanía.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza monitoreo permanente en las alcaldías, con evacuación preventiva de personas en diversos inmuebles y hasta el momento no se reportan daños mayores.

En Veracruz las autoridades locales informaron que el fenómeno fue percibido con fuerza en distintas regiones del estado, por lo que se realizan inspecciones y evaluaciones preventivas.

En Puebla se desarrollan recorridos de supervisión en diversas zonas como medida preventiva, sin reporte de afectaciones al momento.

Lee también Sismo sacude el centro de México este 2 de enero; minuto a minuto

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Foto : Fernanda Rojas

En Morelos el evento fue percibido de manera moderada, sin que se tengan registros de incidentes.

En municipios del sur de Jalisco se reportó una percepción ligera, sin daños o afectaciones.

En Oaxaca el movimiento fue levemente perceptible en regiones de la Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles Centrales. Se mantiene coordinación con autoridades municipales, sin reportes de incidentes.

En tanto en Colima no se registró percepción del sismo ni afectaciones.

La CNPC resaltó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan con el seguimiento y monitoreo permanente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr