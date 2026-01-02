Más Información

Sismo sacude el centro de México este 2 de enero; minuto a minuto

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

La mañanera de Sheinbaum, 02 de enero, minuto a minuto

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

Prevén alza de 300% en tarifas de hoteles por el Mundial

Esperan en EU arrecie cacería de migrantes

Este martes 02 de enero se registró un sismo magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada por el movimiento telúrico en la capital del país.

Alerta sísmica en celulares. Foto: captura de pantalla
Alerta sísmica en celulares. Foto: captura de pantalla

