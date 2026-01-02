Este martes 02 de enero se registró un sismo magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada por el movimiento telúrico en la capital del país.

Alerta sísmica en celulares. Foto: captura de pantalla

