Este martes 02 de enero se registró un sismo magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero.
A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada por el movimiento telúrico en la capital del país.
Alerta sísmica en celulares. Foto: captura de pantalla
