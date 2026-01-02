Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que tras activar el protocolo de actuación por el sismo de intensidad 6.5 que se percibió este 2 de enero, se tiene reporte de 12 personas lesionadas en la Ciudad de México.
Además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.
Asimismo, indicó que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.
Reportan muerte de un hombre de la tercera edad en la Benito Juárez
La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió el la CDMX.
En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento y tras ser revisado por paramédicos, reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
