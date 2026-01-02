Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Para Marco Flavio fue una suerte que sonara la alerta sísmica ya que le permitió desalojar el edificio en el que labora durante el sismo de 6.5 grados registrado la mañana de este viernes 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero.

“Nosotros íbamos caminando así tranquilos, llegamos a la salida del edificio, dijimos a lo mejor es algo leve porque no se sintió tan fuerte y de repente empezó oscilatorio el temblor y corrimos”, narra el joven que labora como cajero en un estacionamiento ubicado en la calle Iturbide en la colonia Centro de la CDMX.

Mencionó que cuando el sismo se sintió más fuerte, él junto a uno de sus compañeros se trasladaron a un lugar donde no hubiera edificios muy grandes para resguardarse ya que “el edificio comenzó a moverse muy feo”.

Señaló que en el edificio solo se encontraban laborando él y un compañero al momento del temblor, sin embargo, en el lugar se encontraban otras personas que salieron corriendo.

Sobre alguna afectación tras el sismo, Marco asegura que el edificio se encuentra en buenas condiciones y solo se registró un poco de caída de yeso.

“Afortunadamente fue saldo blanco, pero si nos saco un susto porque sí se vio como se movió como gelatina esto.

“Nosotros nos encargamos de revisar, mas que nada por seguridad, y no registramos ni una fuga de agua, ni de gas”.

Sobre la visita de alguna autoridad de Protección Civil para confirmar que todo estuviera en orden, Flavio mencionó que solo vio a unas personas pasar, voltearon a ver el edificio y pasaron de largo.

Marco reiteró que afortunadamente se activó la alerta sísmica a tiempo lo que le permitió evacuar el edificio.

Con relación al video que circula en redes sociales donde se puede observar la forma en que el edificio en que labora se mueve y hasta se desprende de los inmuebles aledaños, Marco asegura que, aunque sí sintió feo, a él no suelen afectarle ese tipo de cosas, sin embargo, tuvo que comunicarse con su mamá, a quien si le afectan ya que vivió el sismo de 1985.

Hasta este momento el sismo ha dejado una persona muerta y 12 lesionadas, además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

