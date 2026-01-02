Más Información

La presidenta confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) encabeza los trabajos para el rescate del vagón del que se descarriló en Oaxaca, un operativo que enfrenta complicaciones debido a las condiciones del terreno y a la necesidad de preservar la integridad de la vía férrea.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el sitio del presenta dificultades para la colocación de maquinaria pesada, por lo que se realiza una revisión técnica minuciosa antes de proceder con la extracción del vagón.

“La Secretaría de Marina está en ello, no es un lugar sencillo para poder colocar una grúa… entonces van a ver la manera de recuperar ese vagón porque fue un vagón el que cayó. Se está revisando técnicamente cómo sacarlo, por la dificultad que tiene poner una grúa en un lugar tan estrecho y para no dañar la vía también”, señaló.

Sheinbaum detalló que el descarrilamiento ocurrió en una zona de acceso complicado, lo que ha obligado a las autoridades a definir cuidadosamente la estrategia para retirar el vagón sin comprometer la infraestructura ferroviaria.

Indicó que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas y establecidas las determinaciones correspondientes, el gobierno federal informará de manera puntual sobre el procedimiento definitivo que se seguirá para la recuperación del convoy.

17 personas siguen hospitalizadas

Antes, Sheinbaum informó que 17 personas continúan hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico y expresó sus condolencias por el fallecimiento reciente de una de las víctimas.

Añadió que el gobierno trabaja en tres líneas: la atención a víctimas y familiares, una investigación “profunda, seria, rigurosa” para determinar la causa del accidente y la revisión de protocolos de seguridad para garantizar la operación segura del Tren Interoceánico y otros sistemas ferroviarios del país.

