La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que se utilice una fotografía que se tomó con uno de los pacientes atendidos por el descarrilamiento del Tren Oceánico, para criticar la visita que realizó a las unidades médicas que los atienden.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, explicó que tomó la fotografía a petición del paciente, que permaneció acostado porque tuvo afectación en el cuello, derivado del accidente.

“Es lamentable que se utilice la imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Es un señor ferrocarrilero él, por cierto, que tomó el viaje del Tren Interoceánico y me pidió una fotografía. Él pidió que me tomara una fotografía con él, pero no se podía levantar porque tenía problemas en el cuello, por eso está acostado, sin almohadas, sin nada en la cama, y le dije, pues cómo no vamos a tomar la fotografía, si usted no se puede levantar, y dijo aquí acostado, tómese una foto aquí conmigo, con su propio celular”, dijo.

La mandataria también dio el pésame a los familiares de la señora Hilda, quien falleció ayer en un hospital del IMSS Bienestar, por complicaciones de las heridas causadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía; que eran 17 personas en los hospitales, todavía todo muchas de ellas fueron trasladadas ya a la Ciudad de México o a otros hospitales”, expresó Sheinbaum Pardo.

