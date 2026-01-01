Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

La Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico en inmediaciones del poblado Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre donde fallecieron 13 personas y alrededor de 100 heridos.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”, resaltó la dependencia en redes sociales.

El miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los trabajos de campo de los peritos especializados y elementos policiales continúan en Oaxaca, a fin de integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

En un comunicado la dependencia señaló que se reporta un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y práctica de peritajes, entre otras acciones.

Destacó que personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) ha mantenido comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas y relacionadas con las acciones.

Esto con el objetivo de avanzar en el plan de investigación, priorizando la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La Fiscalía precisó que, aunado a las diligencias, encabezadas por personal de la FECOR, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares.

Además de contar con diversos informes sobre los hechos, como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica.

Así como identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros.

La FGR enfatizó que va a seguir informando sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo, reiteró su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación.

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca este domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Especial

Paciente presentó una tromboembolia pulmonar: IMSS Bienestar

El IMSS Bienestar dio detalles de la persona número 14 que falleció como consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado domingo.

Se trata de la paciente H. A. A. que fue referida desde la clínica hospital Tehuantepec del ISSSTE para continuar su tratamiento en el Hospital Regional de alta especialidad en Oaxaca de IMSS Bienestar.

“Desde su ingreso, la paciente presentó un cuadro clínico grave, los médicos especialistas determinaron que tenía politraumatismo severo con fracturas de miembros inferiores (fémur, tibia y peroné) y múltiples fracturas costales”, explicó la dependencia.

Refirió que se realizaron un procedimiento quirúrgico para atender las fracturas, con resultados satisfactorios; sin embargo, “ a pesar del esfuerzo integral del equipo médico, del manejo intensivo, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar y falleció a las 10:35 horas del día de hoy”.

Comisión de Atención a Víctimas lamenta fallecimiento de Hilda Alcántara, de 73 años

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lamentó el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido este 1 de enero a las 10:35 horas. Con su muerte, de acuerdo con información del IMSS Bienestar, se elevó la cifra de víctimas mortales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico a 14.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento”, señaló la CEAV en una nota informativa.

La señora Hilda fue ingresada inicialmente al Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde, según los datos oficiales, “recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia”.

“La CEAV estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica y también en este difícil momento para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas. Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos”, señaló la dependencia.

