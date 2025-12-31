Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron tambos metálicos que contenían 600 kilos de cianuro de sodio en Culiacán, Sinaloa.

Los navales atendieron un reporte del C4, en el cual el denunciante indicaba que su propiedad, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, había sido invadida por hombres armados y dejaron tambos metálicos.

Al llegar al domicilio, se procedió con la inspección, donde se localizaron 12 tambos metálicos con un total de 600 kilos de cianuro de sodio, que fueron asegurados y quedaron a disposición de las autoridades para la apertura de la carpeta de investigación y posteriormente su destrucción.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las dependencias reiteraron el compromiso que tiene con las familias para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región.

Elementos de la Semar localizaron tambos metálicos que contenían 600 kilos de cianuro de sodio en Culiacán, Sinaloa (31/12/25). Foto: Especial

