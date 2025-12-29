La Secretaría de Marina (Semar) reportó esta tarde que la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado ayer en el estado de Oaxaca, se mantiene en 13 y al menos 34 personas se encuentran hospitalizadas recibiendo atención médica especializada.

De igual forma, señaló que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Para brindar mayor información y orientación a los familiares de las personas afectadas, la dependencia afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) puso a disposición el siguiente número telefónico de a atención a víctimas: 55 22 30 21 06.

La Semar reiteró “sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas y de quienes lamentablemente perdieron la vida, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos”.

Segob actualiza lista de personas hospitalizadas

Por su parte, la Secretaría de Gobernación actualizó la lista de personas hospitalizadas, donde se encuentran 34 nombres; no obstante, la Semar indicó que son 36.

Hasta las 13:45 horas de este lunes 29 de diciembre, estas son las personas hospitalizadas:

Regina Torres Castro, de 3 años de edad

Luis Augusto Kat Canto, de 70

Alfonso Lara Pineda, de 25

Ilse Abigail Lizárraga Arias, de 34

Marlene Natali Reyes Ramírez, de 34

Liam Sebastián Ríos García, de 5

Ereida López Ordaz, de 54

Astrid Ximena Cruz, de 9

Alexia Cerqueda Mejía, de 20

Johana Osorio Castro, de 19

lan Osvaldo López Hernández, de 12

Ariadna Hernández Hernández, de 33

Víctor Beltrán Ordoñez, de 18

Melany Yuretzi Zaragoza Medina, de 17

Ana Guadalupe Fabre Paragón, de 48

Karla Ortiz López, de 19

Efrén Palacios Pacheco, de 61

Rolando Domínguez Ramírez, de 61

Libertad Domínguez Rosales, de 25

Gabriela Moreno Vázquez, de 49

Alexis Iglesias Temich, de 29

Flor del Carmen Temich Sinta, de 47

María Fernanda Serrano Moreno, de 13

María del Carmen Chinas Reyes, de 55

Raúl Estrada Rodríguez, de 54

Jorge Alberto Gómez Hernández, de 29

Claudia Cruz Alcántara, de 47

Hilda Alcántara Alvarado, de 73

Karla Mericia Leyva Castillejos, de 53

Sergio Uriel Castillejos Cruz, de 20

Aldo Alan Zaragoza Ayala, de 29

Agripina de la Cruz López, de 70

Hugo Rivera Ríos, de 21

Diego Alejandro Castillejos Cruz, de 22

Localizan sin vida a menor reportada como desaparecida tras descarrilamiento

La joven de 15 años, Luisa Camila S. M., quien viajaba a bordo del Tren Interoceánico que se descarriló durante la mañana del pasado domingo, fue encontrada sin vida. La menor de edad viajaba con su familia y había sido reportada como desaparecida tras el accidente.

Este lunes se confirmó el hallazgo de su cuerpo. Sin embargo, autoridades no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas mortales o si ya se encontraba incluida en el reporte previo la Secretaría de Marina, que contabiliza 13 personas fallecidas hasta el momento.

La adolescente viajaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida poco después del descarrilamiento y mantenían la esperanza de encontrarla con vida. Era originaria de Salina Cruz y, de acuerdo con familiares, el viaje tenía como propósito pasar las vacaciones de fin de año.

Con información de Juan Carlos Zavala.*

Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; continúa recuento de víctimas. Foto: Especial

