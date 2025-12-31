La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que no cuenta con información precisa o un registro formal de predios que pudieran ser operados como crematorios clandestinos ligados al crimen organizado, como los que se han encontrado en el país en los últimos años.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Secretaría de Gobernación, tampoco cuenta con información a detalle sobre estos crematorios, generalmente relacionados con desapariciones que lleva a cabo el crimen organizado.

Ambas dependencias relacionadas con la investigación de estos hechos respondieron a EL UNIVERSAL una solicitud de información, que preguntó por “la cantidad de crematorios clandestinos relacionados con grupos del crimen organizado que ha resguardado la FGR [antes PGR] desde 2006” y hasta este año.

La FGR indicó que sus carpetas de investigación se clasifican por delito, no por variables como los de “crematorios clandestinos”.

Las solicitudes se realizaron luego de que en marzo de este año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, en el municipio de Teuchitlán, un rancho que presuntamente servía como campo de concentración de personas secuestradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahí los adiestraban para cometer delitos y también había zona de crematorio.

Aunque los hechos fueron negados por las autoridades, el colectivo acreditó la presencia de restos humanos, pertenencias de personas desaparecidas y una serie de aditamentos que pudieran servir como zona de entrenamiento para el cártel.

La Comisión Nacional de Búsqueda canalizó la solicitud de este diario a las direcciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y a la de Acciones de Búsqueda, pero ninguna de ellas encontró la información detallada sobre casos de centros de adiestramiento o crematorios clandestinos, lugares identificados donde el crimen organizado pudiera cometer delitos.

En su respuesta, la Comisión Nacional de Búsqueda sugirió dirigir la solicitud de información a la Fiscalía General de la República.

La comisión respondió a El Gran Diario de México que la pregunta debía realizarse a la FGR, “autoridad competente” para asegurar si un predio fue utilizado para realizar actos delictivos o no.

“Se orienta a la persona solicitante a ingresar su solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de dirigir su solicitud a la autoridad competente, en el caso que nos ocupa, la Fiscalía General de la República”.

Por su parte, la fiscalía respondió que “no se cuenta con una variable relativa a crematorios clandestinos relacionados con grupos del crimen organizado” en la integración de carpetas de investigación y las mismas no se clasifican con base en detalles de los casos, sino por delito.

Se interpusieron recursos de revisión a ambas respuestas, pero no fueron atendidos.

Los otros Izaguirre documentados

En noviembre, la organización Connectas y EL UNIVERSAL publicaron un reportaje que documentó la existencia de 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos descubiertos entre 2011 y 2025, distribuidos en 21 municipios de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas, lo que muchos llaman “el corredor de adiestramiento del narco”.

El Cártel Jalisco prácticamente controla la región. En mayo de este mismo año, luego de encontrarse el rancho Izaguirre, la DEA publicó el informe Drug Enforcement Administration 2025 NTDA (National Drugs Threat Assessment) en el que describe el poderío de esta organización criminal y cómo es la principal amenaza para Estados Unidos en la actualidad.

México carece, en general, de datos oficiales relacionados con la desaparición de personas.

La misma Comisión Nacional de Búsqueda borró la plataforma donde, hasta mediados de 2023, registraba el hallazgo de al menos 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país.