Mérida, Yucatán.- Familiares, voluntarios a moto y en caballos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) se reunieron en dos puntos estratégicos de Mérida para intensificar la búsqueda de la señora Mirna del Socorro Barrera Vera, quien lleva 20 días desaparecida y cuyo último avistamiento fue en la zona poniente del Anillo Periférico.

En entrevista, Lizeth Arceo Barrera, hija de la señora Mirna, comentó que este domingo se realizó un segundo esfuerzo colectivo de búsqueda que cubrió una amplia zona que abarca desde Tixcacal hasta el municipio de Kanasín.

“No perdemos la esperanza; la Policía y la Fiscalía también nos están apoyando".

Lee también Hallan sin vida a joven desaparecida en Hidalgo; sospechan atentado en su contra

Intensifican búsqueda de adulta mayor desaparecida en Yucatán (28/12/2025). Foto: Especial

"Afortunadamente, hemos tenido respuesta por parte de personas de todo Mérida, quienes se han unido para ayudarnos en nuestra búsqueda”, comentó.

Recordó que durante la noche de Navidad se la pasó en recorridos para localizarla y señaló que si alguien vio lo que le ocurrió a su madre que no tenga miedo de hablar, “pues no están buscando culpables, solo pidiendo saber dónde está y encontrarla”.

"Gracias y millones de gracias a todos los que se sumaron hoy a su búsqueda Muchas oraciones, abrazos y deseos de que ella pronto esté en casa. Me dan fuerza para continuar en este camino nada fácil, pero nada me detendrá hasta tenerla de nuevo conmigo", compartió Lizette.

Intensifican búsqueda de adulta mayor desaparecida en Yucatán (28/12/2025). Foto: Especial

Lee también Sube a 20 la cifra de heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

Este domingo, en total se conformaron 51 cuadrillas entre familiares, vecinos, voluntarios y agencias estatales de seguridad con el objetivo de dar con el paradero de la mujer.

Los participantes en el operativo de búsqueda se reunieron en el Parque del Ejército Mexicano en la zona sur poniente de la ciudad, así como en el Fraccionamiento Pensiones para llevar a cabo este segundo esfuerzo de localizar a la señora Mirna, de 86 años, quien desapareció el pasado 9 de diciembre mientras se dirigía al Issste de Lindavista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL