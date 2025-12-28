Pachuca.- Localizan sin vida a una joven que se encontraba reportada como desaparecida desde el pasado 23 de diciembre, en el municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

La víctima, identificada como Fátima Ramírez Izquierdo, desapareció el 23 de diciembre de su domicilio, ubicado en dicho municipio, motivo por el cual se difundió una ficha de búsqueda.

De acuerdo con la información proporcionada, la última vez fue vista en esa demarcación, por lo que sus familiares emprendieron diversas acciones de rastreo tanto en la región como mediante una campaña de difusión en redes sociales.

Lee también Autoridades confirman 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

Este día se dio a conocer que la joven fue localizada sin vida en la localidad de Tlalminulpa. Según autoridades de la Procuraduría de Justicia, de manera preliminar se informó que Fátima Ramírez habría atentado contra su vida; no obstante, se precisó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

El hallazgo generó una fuerte conmoción entre los habitantes de la región, quienes exigieron el esclarecimiento total de los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL