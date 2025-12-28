Más Información

Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas

FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Pachuca.-a una joven que se encontraba reportada como desaparecida desde el pasado 23 de diciembre, en el municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

La víctima, identificada como Fátima Ramírez Izquierdo, desapareció el 23 de diciembre de su domicilio, ubicado en dicho municipio, motivo por el cual se difundió una .

De acuerdo con la información proporcionada, la última vez fue vista en esa demarcación, por lo que sus familiares emprendieron diversas acciones de rastreo tanto en la región como mediante una campaña de difusión en redes sociales.

Lee también

Este día se dio a conocer que la joven fue localizada sin vida en la localidad de Tlalminulpa. Según autoridades de la Procuraduría de Justicia, de manera preliminar se informó que Fátima Ramírez habría ; no obstante, se precisó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

El hallazgo generó una fuerte conmoción entre los habitantes de la región, quienes exigieron el esclarecimiento total de los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]