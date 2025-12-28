La Secretaría de Marina (Semar) informó que hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica, de igual forma, por parte de esta Institución, se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, así mismo, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

Anteriormente el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, había confirmado que 15 personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El descarrilamiento ocurrió entre las poblaciones de Chívela y Nizanda, en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño, sobre la Línea Z.

Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y, hasta el momento, se desconoce su estado de salud, informaron las autoridades.

El mandatario estatal indicó que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y dependencias federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación de Delegados de Paz, Capufe, el Cuerpo de Bomberos de Matías Romero y paramédicos, entre otras instituciones de emergencia.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata conforme a los protocolos de emergencia y canalizadas para su valoración médica”, detalló Salomón Jara a través de sus redes sociales.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN



En seguimiento al evento ferroviario ocurrido en Asunción Ixtaltepec, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e instituciones… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 28, 2025

