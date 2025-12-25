Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Chilpancingo.- Tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) están desaparecidos desde el 20 de diciembre y no son buscados por las autoridades, denunciaron sus familiares.

Los tres estudiantes son: Irving Antonio Vieyra, de 23 años; Raymundo Ramos Soto, de 21 años, y Víctor Jahueyzel Mendoza García, de 23 años, quienes fueron vistos por última vez la tarde en la playa Mimosa rumbo a Pie de la Cuesta, en la zona poniente de Acapulco.

Por la desaparición de los tres jóvenes, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda, pero hasta el momento no han sido localizados.

Ante la falta de una operación de búsqueda, este miércoles, en la víspera de Navidad, los familiares, amigos y vecinos de los jóvenes bloquearon un carril de la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del Asta Bandera para exigir la localización de los jóvenes.

La protesta duró aproximadamente cuatro horas. Al final los familiares fueron atendidos por el subsecretario de Desarrollo Político de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y personal de la FGE.

De acuerdo con los familiares, las autoridades se comprometieron con intensificar la búsqueda de los tres estudiantes.

Las autoridades se comprometieron a que este jueves elementos de la Guardia Nacional, Policía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda realizarían una operación de búsqueda en las comunidades de El Pedregoso, San Isidro y en los alrededores de la playa Mimosa.

Familiares de los tres estudiantes acompañarán las labores de búsqueda.

De acuerdo con la versión de uno de los amigos de Víctor Jahuetzel, el sábado 20 de diciembre salió alrededor de las 16:00 horas de su domicilio ubicado en la colonia Rubén Jaramillo y aviso a uno de sus familiares que se dirigía a playa Mimosa para reunirse con amigos de la escuela.

“A las seis de la tarde su mamá le hablo a su número celular y mandaba directo a buzón”, contó la fuente.

El domingo 21, los familiares de Víctor Jahuetzel se percataron que sus amigos de él (Raymundo Soto e Irving Antonio Cebrero) tampoco aparecían por lo que se unieron para iniciar la búsqueda en la playa, hospitales, delegación de la policía y hasta el Servicio Médico Forense.

“En la playa (Mimosa) la gente según no vio nada y solo nos dijeron que ahí los vieron pero no quisieron dar más información y eso nos cayó de raro”, relató el amigo.

