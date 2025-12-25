Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Miguel Ángel “N” por su presunta participación en un incendio provocado en un club de playa de Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco.

El incendio ocurrió durante la madrugada de Navidad, este 25 de diciembre, por lo que al lugar arribaron bomberos para sofocar las llamas y evitar que el fuego avanzara a otras zonas.

La detención del presunto responsable se realizó tras labores conjuntas de investigación entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que se le relacionara con hechos que podrían constituir el delito de daños dolosos en su modalidad de incendio.

En un comunicado, autoridades estatales señalaron que, a partir del reporte del siniestro, se activaron protocolos de atención e investigación para identificar al probable responsable, así como para recabar indicios que permitieran reconstruir la mecánica de los hechos ocurridos en la zona turística.

Hombre habría provocado incendio que destruyó palapas y áreas recreativas en Mahahual

De acuerdo con las indagatorias iniciales, el incendio ocurrió en un restaurante y club de playa ubicado sobre la calle Huachinango, donde el fuego se extendió rápidamente por la zona.

Las investigaciones de campo y gabinete permitieron establecer que el ahora detenido se habría acercado de manera intencional a una de las palapas para prenderle fuego, lo que ocasionó la propagación del incendio y la destrucción de alrededor de 250 palapas, además de mobiliario, equipamiento y diversas áreas recreativas del lugar.

Tras su detención, Miguel Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.

