El reportero veracruzano de nota roja, Rafael Vela León, conocido como Lafita León, fue aprehendido señalado de los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

El comunicador, quien opera en el sur de Veracruz, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en coordinación con efectivos de la Secretaria de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General del Estado informó que cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos.

En un comunicado de prensa, el organismo aseguró que con respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, Rafael “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para que defina su situación jurídica en la audiencia inicial.

Horas después, se notificó que se realizó la imputación de los delitos y un juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La audiencia de continuación se celebrará el sábado 29 a las 8:00 horas.

Hasta ahora se desconocen los hechos por los cuales el periodista es acusado de delitos considerados como graves.

